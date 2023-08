Action pour les Consommateurs au Sénégal: Le CDCS promeut le dialogue et l'action Le collectif Action pour les Consommateurs au Sénégal, est mis sur pied, avec l'objectif de sensibiliser le public sur les droits des consommateurs. Ses membres comptent adopter des démarches entre consommateurs et fournisseurs et n'excluent pas de passer à une vitesse supérieure si le dialogue ne passe pas. Le CDCS a par ailleurs comdamné les violences notés ces derniers temps au Sénégal .



