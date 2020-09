Activité économique hors agriculture et sylviculture : La Dpee note une diminution de 4,4% au deuxième trimestre 2020

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

Sur une base annuelle, ajoute la même source, un repli de 5,2% de l’activité est noté. Selon la Dpee, sur les six premiers mois de l’année, la contraction de l’activité est évaluée à 2,4%.



Au plan interne, l’activité économique hors agriculture et sylviculture a diminué de 4,4%, en variation trimestrielle, au deuxième trimestre 2020.



Ce résultat, explique la Dpee, reflète, à la fois, les contreperformances des secteurs tertiaire (-6,0%), secondaire (-4,5%) et primaire (-18,0%), atténuées par l’administration publique qui s’est consolidée de 4,9% sur la période. Sur une base annuelle, un repli de 5,2% de l’activité est notée, au deuxième trimestre 2020, en liaison avec le tertiaire (-8,3%), le secondaire (-3,5%) et le primaire (-14,9%).



En cumul sur les six premiers mois de l’année, la croissance de l’activité est ressortie à -2,4%, sous l’effet essentiellement de la contraction du tertiaire (-4,6%), et dans une moindre mesure, de celle du primaire (1,4%) et du secondaire (-1,1%).

Adou FAYE





Source : La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) a publié sa Note de conjoncture pour le deuxième trimestre 2020. Selon le document consulté par le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), l’évolution de l’activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par celle de l’Indice général d’activité (Iga), est ressortie à -4,4% en variation trimestrielle, au deuxième trimestre 2020.Source : https://www.lejecos.com/Activite-economique-hors-a...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos