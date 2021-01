Activités minières: Macky Sall insiste sur le contrôle et la prospection géologique

Abordant la question liée au renforcement de la supervision et du contrôle des activités minières au Sénégal, le Chef de l’Etat a rappelé que le Sénégal est devenu un pays où l’exploitation minière connait un développement fulgurant.



A ce titre, le Président de la République signale au Gouvernement, au Ministre des Mines et de la Géologie notamment, l’impératif d’accentuer la supervision et le contrôle de la prospection géologique et des activités d’exploitation minière, sur l’étendue du territoire national.



Le Chef de l’Etat indique, à cet égard, l’urgence d’accélérer le processus de transformation des modes d’intervention des structures publiques d’encadrement et de contrôle des opérations minières sur les sites et zones de production, d’exploitation et d’exportation.



Le Président de la République demande, enfin, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre des Mines et de la Géologie, d’engager une concertation rapide, avec la Présidente du Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) et la Chambre des Mines, afin de finaliser une doctrine d’accroissement des ressources collectées et perçues par l’Etat, dans le cadre de l’exploitation du Patrimoine minier du Sénégal.



