Activités politiques: la demande forte du Khalife des Mourides à Me Madické Niang (VIDEO) Me Madické Niang a rencontré le khalife des Mourides après ses retrouvailles avec l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade. Serigne Mountakha Mbacké lui a fait une demande très forte.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2019 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos