Activités terroristes présumées/ Une cellule démantelée à Kidira Une cellule présumée de terroristes est démantelée à Kidira, informe Libération.

Selon le journal, Demba Sow, Siradji Labor, Amadou Borry Diallo et Belko Diall étaient liés à Amadou Koufa, chef de la Katiba Macina.



Libération explique comment la cellule , qui recrutait des combattants est tombée, après deux (2) ans de surveillance.



Les suspects sont transférés à Dakar et une information judiciaire ouverte.



