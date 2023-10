Actu défrayant la chronique à Kaolack : emedia livre du nouveau sur l’affaire du corps du présumé homosexuel l’incinéré On en sait un peu plus dans cette affaire qui n’a pas encore fini de faire la une de l’actualité à Kaolack. A en croire le correspondant du groupe Emedia dans la capitale du bassin arachidière, le présumé homosexuel en question était un jeune d’une trentaine d’années résident au quartier Darou Salam Ndangane (commune de Kaolack) soupçonné d’être homosexuel.

Après son décès, un problème de refus de son inhumation a défrayé la chronique à Kaolack. Ainsi, ses parents avaient voulu l’enterrer à son domicile. Mais cette volonté a été contrainte par une forte mobilisation des jeunes. La police a effectué une intervention pour disperser la foule.



Samedi soir, toujours selon la source de Emedia, une nouvelle tombe a été découverte dans les cimetières de Leona. Vers 22h, la foule était déjà énorme dans ces lieux pour l’exhumation et l’identification du corps nouvellement enterré dans ces cimetières.



Vers 23h, après identification, ces jeunes furieux l’ont trainé sur la route avant de l’incinérer.



