Actualité : Le nouvel avion présidentiel de l’Etat du Sénégal baptisé « Langue de Barbarie » L’appareil un Airbus ACJ320neo porte le nom de Langue de Barbarie, en hommage à l’un des six parcs nationaux au Sénégal.



C’est une sorte d’hommage rendu au Parc National de la Langue de Barbarie, qui est un cordon de sable entre deux flots : le fleuve Sénégal et l’océan Atlantique. Conquis dès le XVIe siècle par le navigateur portugais Dinis Dias, la “Langue de Barbarie” née de l’affrontement du fleuve et de l’océan, s’étire sur plusieurs kilomètres au sud de Saint-Louis du Sénégal. Cette nature vierge et fragile, sur 2000 hectares, est un véritable paradis pour les oiseaux.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

Confort impressionnant d’un élégant jet privé ultramoderne.



L’appareil immatriculé 6V-SEN (MSN 10196) est issu de la famille d’avions les plus modernes, les avions d’affaires Airbus qui disposent des cabines les plus larges et les plus hautes de tous les avions d’affaires. Les avions ACJ320neo ont trois fois plus d’espace que les avions d’affaires traditionnels, avec une autonomie et des coûts d’exploitation similaires. Avec de nouveaux moteurs et Sharklets, la famille ACJ320neo offre une meilleure portée et un meilleur confort. Les intérieurs entièrement personnalisables d’ACJ permettent de bénéficier de la vaste expérience d’Airbus dans la gestion des équipements de cabine, pour une tranquillité d’esprit totale.



Les avions ACJ sont également d’excellents investissements qui tiennent mieux leur valeur que les avions à réaction traditionnels.



Autres caractéristiques



Plus de 13 heures de vol sans escale avec 25 passagers

Volez plus en douceur et à une altitude de croisière plus élevée de 41 000 pieds pour éviter le trafic aérien et les turbulences majeures

Meilleur confort Bien en dessous de l’altitude moyenne de la cabine de 6400 pieds

Vol direct, travail à bord ETOPS 180 min, mise à disposition SATCOM (jusqu’à 15 Mo de wifi par personne)

Volez plus loin Jusqu’à 79t MTOW Jusqu’à 5 ACT

Fonctionnement autonome – Airstairs, accès facile à la porte de chargement – Autonomie de l’aéroport avec des airstairs intégrés

Meilleure capacité par rapport aux avions d’affaires traditionnels: distance de décollage plus courte Charge utile plus élevée

Même espace de stationnement qu’un Global 7500. Flexibilité du compartiment à bagages: les compartiments à bagages ACJ ont la capacité de transporter jusqu’à 251 grandes valises

De plus, vous pouvez accueillir des réservoirs de carburant auxiliaires amovibles. Cette flexibilité vous permet pendant un quart de nuit d’ajuster vos besoins en carburant.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos