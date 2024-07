Adama Bèye, époux de Zeyna Ndour : Un véritable self-made-man sous les projecteurs

Self-made-man, Adama Bèye a fondé sa propre entreprise de communication, AB CORPORATION. Spécialisée dans la gestion de projets, la création de sites web, la conception graphique et le marketing, cette entreprise a permis à Adama Beye de se faire un nom dans le monde des affaires, tout en poursuivènt son implication dans l’industrie du divertissement.



Apolitique, il a su développer son expérience dans le social, la communication, l’investissement d’envergure dans de nombreux domaines au Sénégal et à l’étranger. M. Bèye, par ailleurs Pdg de AB Corporation, officiellement présente dans plusieurs pays, évolue aussi dans le Moyen-Orient comme aux Émirats Unis, au Qatar….



Il y a dix ans, Adama Bèye était le manager du défunt Thione Seck. Il a accompagné ce dernier vers les années 2008, 2009 et 2010, avant de devenir le manager de son fils, Wally Seck, au début de sa carrière. Adama Bèye a joué un rôle crucial dans le succès de Wally Seck, guidant le jeune artiste durant ses débuts et contribuant de manière significative à sa popularité.



Le mariage d’Adama Bèye avec Zeyna Ndour, fille de Viviane Chidid et nièce de Youssou Ndour, a propulsé son nom sous les feux des projecteurs médiatiques. Ce mariage, qui s’annonçait grandiose, était attendu avec impatience et alimentait les potins non seulement au Sénégal, mais également à travers toute l’Afrique.



Adama Bèye, désormais sous le regard attentif du public, continue d’écrire son histoire, en ajoutant un nouveau chapitre prestigieux à son parcours déjà impressionnant. Son mariage avec Zeyna Ndour, fut grandiose. Heureux ménage à la famille Bèye.