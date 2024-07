Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Adama Bèye, mari de Zeyna Ndour : Un véritable Self Made man sous les projecteurs Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2024 à 16:01 | | 0 commentaire(s)| Fils de Amadou Moctar Bèye, ancien réalisateur à la Radio-Télévision Sénégalaise (RTS), Adama Beye n’était pourtant pas un inconnu dans le monde du showbiz, où son nom était déjà respecté.

Self Made man, Adama Beye a fondé sa propre entreprise de communication, AB CORPORATION. Spécialisée dans la gestion de projets, la création de sites web, la conception graphique et le marketing, cette entreprise a permis à Adama Beye de se faire un nom dans le monde des affaires tout en poursuivant son implication dans l’industrie du divertissement.



Apolitique, il a su développer son expérience dans le social, la communication, l’investissement d’envergure dans de nombreux domaines au Sénégal et à l’étranger. Mr Beye par ailleurs Pdg de AB Corporation officiellement dans plusieurs pays évolue aussi dans le moyen Orient comme aux Émirats Unis, au Qatar….



Il y a dix ans, Adama Beye était le manager du défunt Thione Seck. Il a accompagné ce dernier vers les années 2008, 2009 et 2010, avant de devenir le manager de son fils, Wally Seck, au début de sa carrière. Adama Beye a joué un rôle crucial dans le succès de Wally Seck, guidant le jeune artiste durant ses débuts et contribuant de manière significative à sa popularité.



Le mariage d’Adama Beye avec Zeyna Ndour, fille de Viviane Chidid et nièce de Youssou Ndour, a propulsé son nom sous les feux des projecteurs médiatiques. Ce mariage, qui s’annonce grandiose, est attendu avec impatience et devrait alimenter les potins non seulement au Sénégal mais également à travers toute l’Afrique.



Adama Beye, désormais sous le regard attentif du public, continue d’écrire son histoire en ajoutant un nouveau chapitre prestigieux à son parcours déjà impressionnant. Son mariage avec ZEYNA NDOUR fut grandiose. Heureux ménage à la famille Béye.













