Adama Bictogo, Président de l’assemblée nationale ivoirienne : «Cet espoir de voir une Afrique sans violence doit partir du Sénégal» « Les destins de la Côte d’Ivoire et du Sénégal sontliés depuis la lutte pour l’indépendance de nos nations. Les liens entre nos communautés se sont renforcés avec un taux d’interpénétration des plus élevés de notre sous-région depuis feu les Présidents Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal reste, pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes, le berceau de l’intellect ouest-africain et toujours considéré comme le quartier latin de cette partie du continent.

Encore aujourd’hui, l’axe Abidjan-Dakar reste le socle de l’unité de l’Afrique, tant rêvé par nos illustres prédécesseurs. Cet axe doit être la force motrice de l’intégration économique et régionale car nos deux Etats à eux seuls détiennent 60 % de l’économie de l’union Economique et Monétaire Ouest Africaine (uEMOA). Cette intégration économique se renforce également par la mise en œuvre efficace et efficiente de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAF)



J’effectue cette visite pour en partie venir à la rencontre de la famille parlementaire du Sénégal et retrouver le Président de l’Institution, un Ainé à moi, un grand homme qui fait notre fierté, une figure de proue de la démocratie africaine. Je me devais de venir à la source de l’expérience avant d’engager l’importante mission qui m’a été confiée à la tête de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire.



Si la constance idéologique, le courage intellectuel et la résilience politique étaient un navire, vous (Ndlr : Moustapha Niasse) en seriez sûrement le capitaine. Le glorieux parcours politique qui est le vôtre, ainsi que l’extrême compétence et le pragmatisme dont vous avez fait preuve à chacune des hautes fonctions que vous avez eu à assumer, vous rangent dans la lignée très sélective des bâtisseurs de cette belle nation qu’est le Sénégal.



Dans ce pays où la qualité du personnel politique est impressionnante, vous vous êtes fait un chemin exemplaire ainsi qu’un nom qui impose le respect partout où il est prononcé en Afrique et dans le monde entier, un nom qui force l’admiration. C’est pourquoi, je voudrais vous rendre hommage pour l’exemple et le modèle que vous incarnez pour l’ensemble de la classe politique du continent.



La marque de rigueur et d’efficacité que vous avez imprimée à cette institution que vous dirigez de main de maître est reconnue de tous et je voudrais vous témoigner toute mon admiration et celle de notre institution parlementaire.



Cet espoir de voir une Afrique sans violence et par-dessus tout un monde en paix, doit partir du Sénégal, le pays de la Teranga. Les enjeux du moment ne doivent pas l’emporter sur l’essence du peuple du Sénégal, un peuple riche de par sa diversité culturelle, ethnique, politique et religieuse. Le seul intérêt, le seul combat qui vaille d’être mené c’est la recherche permanente du bienêtre des populations et l’intérêt du pays.»

