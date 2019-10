Adama Gaye accuse Racine Talla d’avoir falsifié la signature du PCA de la RTS, pour augmenter son salaire Le journaliste Adama Gaye a accusé le Directeur de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS, chaîne publique), Racine Talla d’avoir truqué la signature du Président du comité d'administration (PCA) pour augmenter son salaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 11:15

« L’un d’entre-vous, Racine Talla, s’est pourfendu d’un texte où il me demandait d’assumer mes écrits. Ce type qui a truqué la signature du PCA de la RTS pour augmenter son salaire, devrait être le dernier à parler, sa place naturelle étant la prison.



Mais qu’il sache que je n’ai pas fait qu’assumer mes écrits, j’ai acculé le Doyen des juges d’instruction dans son bureau jusqu’à ce qu’il quitte son siège, tremblant, pour laisser à mes avocats, à son greffier, sous ma dictée, le soin de rédiger le rapport de mon audition. Je ne fais pas qu’assumer. J’explose les failles de l’escroquerie étatique où servent certains coyotes en perte de repères et d’âmes ! », a écrit M. Gaye sur sa page facebook.













Source pressafrik

