Adama Gaye déshabille Abdourahmane Diouf

Transhumance: Investissez-vous !

Il y avait le Club néfaste des Profitards (Cnp). La Commission nationale des entourloupeurs du Sénégal (Cnes). Puis le Mouvement éminent des danseurs émergents du Sénégal (Medes) chargé des Cauris.



Il y a désormais le Club des Investisseurs, une bande de faussaires émergents, fossoyeurs permanents à l’affût des biens nationaux à capturer...



Il y a donc son Président, le ci-devant innénarable patriote ayant les intérêts supérieurs du Sénégal chevillés à son immense corps de Fast-Transhumant.



Parlons-en de ce Club donc!



Docteur Abdourahmane Diouf, je demande aussi l’avis du brillant financier Abdourahmane Sarr (en le conseillant de garder sa liberté qu’il avait perdue), c’est quoi ce Club né il y a moins de six mois qui va décrocher un financement dont on ne sait ni les conditions d’octroi, la maturité, les taux applicables ni même le montant. Tout ceci est fait sous notre nez et à notre barbe, louchement, à la Banque africaine de développement (Bad, la bien-nommée).



Qui a garanti ce prêt ? Est-ce pour servir les projets de privés, dont certains ne sont pas solvables, et poursuivant tous des intérêts privés, que l’Etat du Sénégal a prêté notre signature pour emprunter pour leur compte, en nous exposant? Ne me parlez surtout pas de PPP, ce nouveau vase communicant des escroqueries modernes...



Gardons cependant le curseur sur ces drôles d’investisseurs. Eh ben didon ! On croyait qu’ils avaient le blé pour le mutualiser et nous faire des projets structurants, consolidants, émergents, fast-track. Ndeketeh, ce ne sont que des hâbleurs, truands, fast-dealers prompts à se faire traiter en nourrissons attardés agrippés au sein flasque de notre mamelle etatique privatisée pour assouvir leur boulimie!



Depuis quand la Bad se mêle-t-elle à un regroupement d’activistes plus escrocs, opportunistes, qu’investisseurs? Est-ce pour d’une part donner un coup de pouce à la campagne pour la reconduction à sa tête de son très contesté Président, le Nigérian Akinwumni Adesina (ici en ma compagnie à Nairobi)? Ou, d’autre part, pour lubrifier la transhumance honteuse d’intérêts chevillés au corps?



C’est une arnaque tous azimuts, un dessaisissement de notre peuple pour servir des intérêts louches. Même le prêt consenti en 1992 par l’alors président de la Bad, feu Babacar Ndiaye, prêt de 39 milliards, pour soutenir notre économie en berne, avait certes été pillé mais les formes avaient été mises. Idrissa Seck en avait bénéficié et la gestionnaire, Ndeye KHADY Gueye, fille de Lena Diagne, une député socialiste, avait dilapidé le prêt.



Toujours est-il qu’au moins ce prêt était-il consenti à l’Etat du Sénégal pour être mis, théoriquement, à la disposition de tous les Sénégalais porteurs de projets, notamment des maitrisards chômeurs !



Cette fois-ci, c’est très grave. Un Club né spontanément, se voit donner un prêt, en notre nom, sur notre garantie, selon toute vraisemblance, sans que l’opportunité n’en soit discutée par nous ni par notre Assemblée nationale et sans que nous ayons un regard sur sa gestion ni sur son utilisation.



Ndeysanne Lii Moy Fast-Sathie: où est Monsieur Éthique qui se préoccupe des intérêts du Sénégal ? Que fait-il dans cette louche galère?



Franchement, il deconne. Surtout que rien n’est méritoire de se voir décerner un titre de Président de ce Club auparavant proposé à d’autres qui, eux, l’ont fermement décliné...



On savait en lisant la nomenclature des membres le composant, que ce Club d’investisseurs, sans références solides dans les grands projets, n’était qu’un nid de magouilleurs voulant blanchir, sur réthorique de faux patriotisme, leurs malversations foncières, fiscales et financières et leurs magouilles au service du Fast-Thief, et de connivence avec lui !



On découvre qu’ils sont des blanchisseurs d’êtres humains politiquement, génétiquement, modifiés.



Bienvenue Docteur, President, futur....Diouf-le Soumboulou masculin !

La magie du Club des Investisseurs est le Marichou et Pod du moment.

Ce prêt de la BAD est un scandale, un de plus, qui devrait exploser à tout moment...



Ps: Abdourahmane Diouf, ton affaire-là, au milieu ou à la tête, d’un Club de faussaires, est indéfendable. Ayy doorr-leu, honte à toi, Todj-na! on ne peut pas exciper de La Défense des intérêts du Sénégal en se mettant au service d’arnaqueurs et d’une bande d’imposteurs, qui posent comme premier acte: le piratage de la signature de la nation ! Et vouloir nous chorobiter une littérature patriotique de frimeur, tchiiip !



PS2: Ou en est l’orthodoxie financière publique? Y a-t-il eu une Loi de Finances Initiale (Lfi) ou une Loi de Finances Rectificative (Lfr) pour accueillir ce prêt Bad? Wala, eywayy samba, c’est pour la bande de copains, coquins et faquins que l’Etat se dévoue avec une Bad qui, elle aussi, mérite d’être auditée du fait de ce scandalissime scandale.

