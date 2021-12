Adaptation du secteur agricole aux changements climatiques : Le Sénégal presse le pas

Le Sénégal s’est engagé dans le processus d’élaboration de son Plan national d’adaptation (PNA) à partir de 2015, à travers une approche sectorielle, participative et inclusive », rappelle l’Assistant au représentant et chargé de programme à la Fao pour le Sénégal. Makhfousse Sarr, en l’occurrence, souligne que les études de vulnérabilités planifiées couvrent ainsi les différentes régions dans les six zones agro-écologiques du pays, et leur développement technique repose sur une approche méthodologique harmonisée entre les partenaires techniques et financiers concernés (Fao, Pna/Fem, et le projet Pas-Pna).



M. Sarr qui s’exprimait à l’ouverture de l’atelier national de validation des études de vulnérabilité du secteur de l’agriculture et de l’identification d’options d’adaptation face au changement climatique pour les régions de Louga, Thiès et Kolda tenu les 6 et 7 décembre, indique que les résultats permettront ainsi de comparer et d’apprécier l’évaluation du niveau de vulnérabilité du secteur agricole face aux effets des changements climatiques sur l’ensemble du pays, pour déterminer des options d’adaptation à moyen et long terme.



Depuis 2019, confie-t-il, la Fao appuie ce processus, en collaboration avec l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (Isra), la Direction de l’environnement et des établissements classés, et les acteurs régionaux des Comités régionaux sur l’adaptation aux changements climatiques de Louga, Thiès et Kolda.



A l’en croire, la Fao, à travers le projet SAGA, appuie spécifiquement la réalisation des études de vulnérabilité dans la zone des Niayes et la région de Kolda, l’identification des options d’adaptation pour le secteur de l’agriculture dans ces régions, le renforcement des capacités des acteurs du comité sectoriel agriculture, et le renforcement des capacités des Comités régionaux sur les changements climatiques (COMRECC) de Kolda, Louga et Thiès.



En ce sens, il indique que la Fao, conformément à son mandat se réjouit d’accompagner le gouvernement du Sénégal, dans cet important exercice. Avant de saluer le leadership avec lequel le processus d’élaboration a été conduit avec les acteurs régionaux, sous la coordination des gouverneurs de Louga, Thiès et Kolda, et de l’implication de certains maires de ces régions.



Ce travail permettra, soutient-il, au gouvernement du Sénégal, en collaboration avec la Fao et les autres initiatives en cours, (dont le PNA/FEM), de mener à l’élaboration du Plan national d’adaptation pour le secteur de l’agriculture en 2022, de la manière la plus adaptée aux contextes nationaux, notamment les contextes agro-écologiques, socio-économiques et politiques de nos régions.



« Je vous remercie d’avance pour votre engagement et abnégation qui permettra au Sénégal de disposer ultérieurement un Pna pour le secteur de l’agriculture, contribuant ainsi à la réalisation des engagements nationaux et internationaux sur le climat afin de pouvoir renforcer notre résilience en vue d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODdd.

Bassirou MBAYE

