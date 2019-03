«Adidas», coach des Lions du basket sans contrat, Laye Diaw choqué !

IGFM-Abdourahmane Ndiaye «Adidas», le coach de l’équipe nationale des Lions de basket n’a pas de contrat : Aussi surprenante que cette situation puisse paraître, Adidas qui vient de qualifier les "Lions" à la Coupe du monde de basket, est juste un pigiste et sans contrat depuis qu’il a pris fonction.



Une situation qui émeut le journaliste et doyen Abdoulaye Diaw qui sur les ondes de Rfm Matin, a regretté cette situation. « Quand j’ai su que Abdourahmane Ndiaye Adidas était dans cette situation, j’ai été choqué. Ce n’est pas raisonnable que celui qui a tout laissé, le club qu’il entraînait en France et qui a choisi de revenir pour servir son pays, puisse être traité de la sorte. Ce n’est pas juste. Il faut que les autorités revoient cette situation», regrette le "Doyen" Laye Diaw.













IGFM



