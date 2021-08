Adieu Guides Éclairés : Les condoléances de Mamadou Ndione , DG COSEC

Nos deux guides qui partent aux cieux étaient des érudits qui ont servi Dieu et les Humains avec la générosité d'une foi pure et parfaite.



Que Dieu fasse que les deux flambeaux spirituels qu'ils avaient reçus et entretenus restent et nous servent de boussole en ceux moments difficiles pour toute l'Humanité.



Que le paradis soit leur demeure éternelle.



Mes condoléances à toute la Nation Sénégalaise.



Mamadou Ndione