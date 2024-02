Adieux du Président Macky Sall à la CEDEAO: Le Président ivoirien Alassane Ouattara a rendu un vibrant hommage au Chef de l’Etat sénégalais

« Je voudrais devant notre Conférence réunie, et en ce moment de grande fraternité, rendre un hommage solennel au Président Macky Sall, homme d’Etat exceptionnel et démocrate sincère, dévoué à la cause de son pays et à la grandeur de l’Afrique », a témoigné le Président ivoirien, Alassane Ouattara.



Ainsi, il a souligné que tout au long de ces années qu’il a côtoyé un grand bâtisseur qui a su transformer son pays. Il reconnaît que le Président Sall est un homme d’idées qui a changé à bien des égards le regard porté sur l’Afrique. « Macky, tu nous manqueras, c’est certain. Mais, sache que notre œuvre commune continuera pour le bien de nos peuples », conclut-il.