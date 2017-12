Adji Mergane Kanouté : «le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous est une réalité en marche» L’honorable député, Adji Mergane Kanouté, n’a pas tari d’éloges à l’endroit du président Macky Sall, notamment en matière d’énergie. Elle a profité du passage à l’Assemblée nationale du ministre en charge de ce département pour saluer la vision du chef de l’Etat sur la question au profit exclusif des populations.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Décembre 2017 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Elle soutient qu’à travers cette démarche, «le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous est une réalité en marche ». « Pour les centrales solaires, nous devons saluer le chef de l'État pour la bonne initiative pour Méouane qui consiste à octroyer 4% du capital à la commune et 1% au conseil départemental. Ceci, après les 5% accordés à la commune pour la centrale de Malicounda. Celle de Kahone va bientôt être inaugurée par le chef de l'État et une telle mesure pour Kaolack pourrait être un beau cadeau de fin d'année pour les autorités de Kaolack », a listé la native des Hlm Bongré, un quartier de Kaolack. A en croire la parlementaire, « «la généralisation de cette bonne initiative permettra à nos collectivités locales de disposer davantage de revenus conformément à l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation ». Les Sénégalais pourront certainement voir plus grand avec ça.

Leral.net



