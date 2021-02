Adji Sarr à Sonko : « Tonton, le massage est fini »

Des procès verbaux d’auditions de l’affaire Adji Sarr contre Ousmane Sonko à la Section de Recherches de la gendarmerie, il ressort des révélations de la victime, que le député aurait entretenu des relations sexuelles sans préservatif avec la demoiselle. « Je voulais préciser aussi qu’il ne s’est jamais protégé en entretenant des rapports sexuels avec moi. Il me proposait toujours d’aller acheter une pilule », indique Adji Sarr dans sa déposition.



Des relations sexuelles que la victime date au 2 février, 21 janvier, 11 janvier 2021 et 31 décembre 2020. Détaillant le modus operandi du leader politique, la jeune femme a déclaré aux gendarmes que la première fois, Sonko lui a déclaré : « que n’importe quelle fille aurait voulu être à sa place ». « A la fin, je lui ai dit que le massage était fini, mais il est resté couché. Je lui ai encore répété « tonton le massage est fini ». Sur ces entrefaites, Ousmane Sonko qui s’étonne que la fille ne le reconnaisse pas, va alors lui proposer de l’aider financièrement. «J’ai encore répondu non et que si je voulais cela, je sais où le faire », répond la demoiselle.



C’est ainsi que l’homme politique a versé dans les menaces, prédisant à Adji, la perte de son travail. « Ainsi, n’ayant pas le choix, je me suis déshabillée et je me suis couchée sur la table où je lui faisais le massage. Je tiens à préciser que c’est la première fois que je faisais un rapport sexuel ».



Affaire Sonko : Le rapport médical confirme le prélèvement ADN



Dans les documents établis par la justice, il existe bien un rapport médical. En effet sur réquisitions de la Section de Recherches, le gynécologue Gaye de l’’hôpital Général, Idrissa Pouye, constate qu’il a fait des prélèvements en vue de faire des tests Adn. Il constate également qu’il y a une ancienne déchirure de l’hymen. Il faut dire que l’audition de Sidy Mbaye, l’ami d’Adji Sarr a été déterminante. Celui-ci a confirmé aux enquêteurs que c’est lui qui a demandé à la jeune fille de chercher des preuves, avant de révéler les viols dont elle a été victime.



Par ailleurs, les différentes personnes interrogées par la Section de Recherches ont confirmé la présence de Sonko sur les lieux. Le député avant la séance de massage fatidique du 2 février 2021, s’est lavé sur les lieux avant de commencer sa séance. Ce qui contredit la thèse avancée par celui-ci, indiquant qu’il n’avait que dix minutes ce soir-là. L’autre masseuse, Aissata Bâ a confirmé avoir laissé en fin de séance, Sonko et Adji Sarr dans la même pièce.













Le Confidentiel