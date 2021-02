Adji Sarr, classée fille "très facile, de mœurs légères" : comment l’accusatrice de Sonko est « jugée » à Guinaw Rail Après la journée du lundi a été très mouvementée à la cité Keur Gorgui et environs, mais aussi depuis le début de ce feuilleton sur fond d’accusation de viol présumé, tous les yeux sont rivés vers Sonko. Mais pas sur Adji Sarr, l'accusatrice principale auteure de la plainte, une jeune fille de 20 ans qui a vécu une partie de sa vie a Guinaw Rail Sud.

A son domicile familial, c'est le calme plat. Il est 20h passé. Ici, chez elle, elle est plutôt connue sous le nom d’Adjirabay. Une fille joviale, selon des membres de la famille, très surprise qu'une des leurs soit mêlée à une histoire de mœurs impliquant un politicien.



Un fait divers qui fait l'actualité depuis quelques jours. D'après les témoignages, Adjiraby (Adji Sarr), âgée de 20 ans, est née d'une relation hors mariage. Au cours de son enfance, le destin l'a conduite a séjourner à Fatick où elle a vécu une partie de son enfance avant de revenir a Guinaw Rail où elle réside actuellement, pour poursuivre ses études.



Mais, son cursus scolaire s'estompe plus ou moins tôt et la jeune fille s'essaye alors dans le commerce avant de trouver ce travail de masseuse. On apprend aussi qu’a Guinaw Rail où elle résidait, elle y aurait été expulsée de la maison par sa tante qui la logeait. Pour cause, certaines indiscrétions laissent entendre qu’Adji Sarr est décrite dans le quartier comme une fille "très facile, de mœurs légère".

Avec Tribune



