Adji Sarr dément Babacar Touré et attend le procès contre Sonko avec impatience Dans un long live de Françoise Hélène Gaye, Adji Raby Sarr est sortie de son mutisme, après une vidéo qui lui prêtait un état perturbé et déficient. Intervenant, Adji Sarr est tombée des nues en entendant Babacar Touré de Kewlo raconter des contre vérités sur elle. "Je ne veux qu'une chose, qu'on aille au procès le plus rapidement possible", a-t-elle balancé à FHG. À Rappeler que la jeune dame de 20 ans, Adji Raby Sarr, est la présumée victime de Viols Répétitifs dans une affaire, pendante devant la justice, qui l'oppose à l'Honorable Député Ousmane Sonko (47 ans). Ce dernier est d'ailleurs sous contrôle judiciaire à la suite de la procédure judiciaire y afférente.

