Adji Sarr et Fatima Dionne: Moustapha Diakhaté dénonce l'hypocrisie qui entoure ces deux cas Moustapha Diakhaté, dans un post n'a pas pris de gants pour dénoncer une certaine hypocrisie des sénégalais sur le cas de la Miss Fatima Dione et Adji Sarr. Ces deux filles ont commis le "pêché" d'avoir tu pour la première nommée et d'avoir dénoncé pour l'autre le ou leurs coupables, accusé(s) de viol.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Novembre 2021 à 17:26 | | 6 commentaire(s)|

Les mêmes bouches qui brocardaient, il n’y a guère longtemps, Adji Sarr pour avoir désigné son présumé violeur, pour croire, aux accusations de Fatima Dionne, lui demandent de dévoiler le nom de son bourreau.



C’est aussi faire d’une grande hypocrisie que de vouloir porter plainte contre l’organisatrice du Concours Miss Sénégal, au motif qu’elle a entraîné Mlle Fatima Dionne dans un piège pour faire l’objet d’un viol et se signaler par un silence assourdissant sur le sort de la gestionnaire du Salon de message Sweet Beauty.



Le deux poids, deux mesures : c’est une hypocrisie

