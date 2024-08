Administration sénégalaise : Le Ciaas demande la régularisation des contractuels et le paiement des salaires

Ça grogne toujours dans la fonction publique. Dans un communiqué, le Collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise (Ciaas) constate depuis le changement de régime «une période de transition extrêmement difficile qui a un impact direct sur beaucoup de travailleurs de l’administration».



Omar Dramé et ses camarades se disent «très préoccupés par la situation des contractuels de la direction de l’Emploi, du ministère des mines, du ministère de la Culture et des prestataires du ministère des Sports», qui «sont restés quatre mois sans percevoir leurs salaires».



Le Collectif souligne que des contrats ont été suspendus ou arrêtés selon les départements. Le Ciaas exhorte l’État non seulement à régler la situation des retards de salaire, mais aussi à régulariser et préserver tous les emplois suspendus, rapporte Bes Bi.

