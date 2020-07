Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Admirez la future présidente de la Gambie : en tout cas des arguments physiques, Princesse Shyngle en a… Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juillet 2020 à 12:20 | | 0 commentaire(s)| L’actrice, mannequin et productrice gambienne basée au Ghana, la princesse Shyngle, a partagé son rêve fleuri de diriger son pays en tant que Présidente dans un proche avenir.

Elle dit avoir hâte d’être la première femme présidente de la Gambie avec une touche de classe et de sensualité. La princesse Shyngle a donc déclaré son ambition politique, pour faire bouger les choses dans son pays.



Avec de grands espoirs et une conviction, la déesse de l’écran a profité de sa chronologie Instagram pour partager ce qu’elle pense de la réalisation de son rêve politique.

« J’ai rêvé d’être la première femme présidente de mon pays et je crois que mon rêve se réalisera certainement. Je serai le Président le plus sexy du monde », » a-t-elle confié



Bien qu’elle n’ait pas donné à son rêve une échéance estimée, il est évident que la plupart de ses fans sont heureux de la voir partager cet objectif super ambitieux. Alors que beaucoup étaient heureux pour elle, d’autres voyaient la publication comme l’un des habituels gadgets des médias sociaux que partagent les célébrités.



La Gambie est le plus petit pays de la côte ouest de l’Afrique avec environ 3 millions d’habitants. Ce pays a eu l’indépendance des Britanniques le 18 février 1965 et Adama Barrow est l’actuel Président.



