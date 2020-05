Adresse à la Nation: L'APR se félicite des décisions prises par le Président Macky Sall L’Alliance Pour la République (APR) se félicite des décisions prises par le Président Macky SALL, le lundi 11 mai 2020, à l’occasion de son adresse à la Nation. Des décisions qui s’inscrivent dans une logique de continuité, de proportionnalité depuis le déclenchement de la pandémie au Sénégal, le 02 mars 2020.

L’Alliance pour la République (APR) à travers un communiqué parvenu à Leral, apprécie positivement le discours du président de la République, la cohérence de sa démarche, l’allégement des mesures de l’Etat d’urgence et l’accent particulier mis sur la prévention et l’adoption des gestes barrières pour apprendre à vivre avec le virus, dans une perspective de responsabilité individuelle et collective.



La stratégie d’adaptation ainsi, énoncée par le Président Macky Sall, qui postule la présence et la protection de l’Etat, découle incontestablement d’une analyse objective de la situation avec comme tableau de bord la courbe d’évolution de la maladie et la progression des foyers de contamination : Trente-cinq (35) districts sanitaires sur les soixante-dix-huit (78) que compte notre pays.



Ainsi, l’Alliance Pour la République salue la capacité de résilience du peuple sénégalais et le degré d’implication du personnel médical, fidèle à son engagement de préserver la santé des populations à l’échelle des quatorze régions du pays.



Sans conteste, l’assouplissement des mesures obéit à une intelligence situationnelle et un courage dans la prise de décision pour faire face à aux impacts multidimensionnels de la crise liée au COVID-19. Rappelons que l’Etat a mobilisé dans ce cadre, 1000 milliards de FCfa pour faire face aux effets de la pandémie au niveau de tous les secteurs d’activités, sociaux économiques, culturels, marchands et non marchands.



D’après la source, il est clair que l’option stratégique du Sénégal, de vivre avec le virus, après une période d’observation d’un peu de deux mois, s’explique par des données de portée sanitaires mais également par la configuration de notre économie, fortement dépendante d’un secteur primaire et dans une dynamique d’émergence.



Par conséquent, l’Alliance Pour la République (APR) en appelle à une vigilance absolue dans la gestion de la pandémie pour accompagner la reprise durable et la relance dynamique des activités économiques post-Covid.



A cet effet, il importe de promouvoir le sens de la responsabilité citoyenne et du patriotisme économique pour faire face à la crise dans ses multiples aspects, sanitaire, économique et social.



Enfin, l’Alliance Pour la République apporte son soutien total au Président Macky Sall, pour sa clairvoyance, son sens de l’écoute et son niveau d’engagement pour son peuple, qui sont des atouts essentiels dans la nouvelle étape dans la transformation structurelle de notre économie.



Il est aujourd’hui, relève-t-on, manifeste que le dysfonctionnement introduit par le coronavirus a permis de tester les dynamiques internes de notre système, qui s’est révélé résilient à toute épreuve, permettant ainsi de consolider la construction du Sénégal pour Tous, du Sénégal de Tous.



