Adultère et bigamie présumés: Accusée, Thiané Diagne Jour J dément son époux Palla Mbengue L’affaire de la célèbre styliste Thiané Diagne Jour J et son époux promoteur de lutte, El Hadji Palla Mbengue, s’est invitée, hier, à la barre du tribunal correctionnel d’instance. Selon “SourceA”, El Hadji Palla Mbengue accuse son épouse de s’être mariée avec un certain Omar Diouf, alors qu’ils étaient encore dans les liens du mariage.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Novembre 2021 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

Thiané Diagne, accusée, soutient ne jamais avoir été mariée avec Omar Diouf. « Je ne suis pas mariée à Omar Diouf. D’ailleurs, ce dernier est mort il y a de cela 7 mois. Si j’ai quitté le domicile conjugal, le 2 août 2019, c’est parce que j’ai préalablement demandé le divorce à Palla Mbengue », declare-t-elle.



S’’agissant de Cheikh Sarr qui est supposé être celui qui a scellé l’union, Thiané Diagne ajoute qu’il est son maître coranique.



Malgré les déclarations de la prévenue, le plaignant s’obstine et déclare n’avoir jamais divorcé d’avec elle. « Thiané et moi, avons fait 3 ans de mariage et jusqu’à présent, elle est mon épouse. Quand j’ai reçu le message m’informant de son mariage qui a été scellé en France par Cheikh Sarr, j’ai contacté ce dernier qui m’en a donné la confirmation.



Mais, Cheikh m’a dit que le mariage de Thiané et de Omar Diouf, c’est bien avant mon union avec elle. Alors que Omar m’avait dit qu’il s’est marié avec elle, quand on s’est séparés », peste le promoteur de lutte.



Pour toute cause de préjudice, la partie civile réclame la somme de 50.000.000 de francs Cfa à sa femme.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos