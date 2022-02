Aéré Lao – Une voiture se renverse lors de la célébration de la victoire des Lions : Un mort et plusieurs blessés Les jeunes de Aéré Lao n’ont pas attendu la remise de la Coupe d’Afrique des Nations et étaient sortis en masse pour fêter la victoire des Lions. Ils avaient pris d’assaut la gare routière où ils se sont entassés dans les voitures garées, même sur les porte-bagages, pour faire des tours de la ville en jubilant. Mais la fête était de courte durée car l’une des voitures, qui faisaient le tour de la ville, s’est renversée, faisant un mort et plusieurs blessés.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Février 2022 à 13:03

La gare routière de Aéré Lao est connue pour les nombreuses voitures qui s’y stationnent chaque soir. Le dimanche, les voitures étaient encore plus nombreuses à se garer le long de la route nationale N2 et plus tôt que d’habitude. Ainsi les chauffeurs et leurs apprentis avaient orné leurs voitures et la gare routière des couleurs nationales. Ils avaient informé que si les Lions gagnent, les voitures sont disponibles pour faire le tour de la ville en jubilant.



D'aprés le récit du journal LeQuotidien, c’est après le tir au but de Mané que la longue file de voitures a commencé à faire le tour de la ville avec à bord des jeunes surexcités qui criaient, chantaient et dansaient. Les chauffeurs aussi, dans l’euphorie, se livraient à des conduites de voiture inhabituelles. Ainsi c’est au niveau de l’ancien hôtel de ville de Aéré Lao que le drame s’est produit.



Avec une suite de voitures surchargées où les chauffeurs rivalisaient de conduite extraordinaire, et supportés par leurs apprentis, l’une des voitures (Wopou Waha) a raté un virage et s’est renversée. La grande clameur s’estompait et les jubilés s’arrêtaient au fur et à mesure que la mauvaise nouvelle se répandait. Les passagers à bord venaient d’oublier le sacre du Sénégal pour se préoccuper des victimes. Le grand nombre de secouristes a permis de vite relever la voiture et d’extirper les blessés. Ces derniers étaient nombreux mais tout le monde s’inquiétaient de la survie de Hamath Wagne. Ce jeune apprenti-chauffeur d’une vingtaine d’années à bord était surpris au moment du renversement de la voiture car il était en train de filmer les jubilés. Il avait les quatre membres cassés et l’ambulance recommandée l’évacue à l’hôpital de Ndioum où il succomba à ses blessures. Les autres voitures du grand cortège ont acheminé les autres blessés aux hôpitaux de Ndioum et de Pété. Ce lundi après-midi, le corps du jeune apprenti était encore à l’hôpital de Ndioum où parents, chauffeurs et apprentis attendaient pour la levée du corps et son enterrement à Dara Halaybé, son village.



C’est une atmosphère de deuil qui a régné toute la journée du lundi à la gare routière de Aéré Lao qui était connue pour sa grande ambiance à longueur de journées.

