Aéroport Léopold Sédar Senghor fermé : Les pilleurs dérobent le matériel

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2019

Les pilleurs s’attaquent à l’Aéroport Léopold Sedar Senghor de Dakar, après sa fermeture au public en décembre 2017. Devenu un aéroport militaire, des voleurs pillent le matériel laissé sur place.



SourceA dans sa livraison de ce vendredi signale que le site de l'aéroport est l’objet de multiples vols. Ledit journal dans sa lite cite des sièges sur poutres, des bancs, canapés, comptoirs d’enregistrement ou de débarquement, matériels légers, éléments du système de tri des bagages, matériel lourd, comme le système d’acquisition dynamique, convoyeurs à bagages… D’après la source, tout subit la loi des voleurs. Rien n’est laissé au hasard.



Ainsi, il estime que le peu de gendarmes postés sur place peine à surveiller le périmètre vaste de l’Aéroport.



Les délinquants, manifestant une convoitise, ont ouvert des brèches tout autour du mur d’enceinte pour dérober le matériel laissé sur place depuis 2007. Et même plus, indique SourceA, les prédateurs fonciers, s’activent autour du site, fermé au profit de l’AIBD.



