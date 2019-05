Aéroport de Diass : Le passeport diplomatique de Lamine Faye retiré L’ancien garde du corps et non moins neveu de l’ex chef de l’Etat, Abdoulaye Wade, s’est vu retirer, avant-hier, son passeport diplomatique par la police des frontières, à l’aéroport Blaise Diagne. Lamine Faye, puisque c’est de lui qu’il s’agit rentrait d’un voyage en Europe, rapporte Le Témoin. Aucune explication n’a été donné à l’ex-gorille de Wade. Mais il faut croire que Lamine Faye figurait sur cette fameuse blacklist que le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a envoyé à la police des frontières, après la demande pressante du chef de l’Etat de mettre de l’ordre dans l’octroi des passeports diplomatiques.

