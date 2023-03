Aéroport international Blaise Diagne : Arrestation d'une gérante de point de vente Wave pour abus de confiance D. Diop, une mère de famille âgée d'une quarantaine d'années et domiciliée à Kaolack, a été arrêtée à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) pour avoir commis un abus de confiance. Il y a environ trois ans, D. Diop était gérante d'un point de vente Wave et avait détourné la somme de 13 680 872 Fcfa. Elle avait ensuite réussi à obtenir un visa pour la Turquie où elle s'était installée.

Lorsque les supérieurs de D. Diop ont effectué un audit, le détournement a été révélé. Les responsables de Wave ont porté plainte, mais D. Diop était déjà introuvable, même sa famille ignorait où elle se trouvait. Les éléments de la brigade de recherches de Kaolack ont mené des investigations intenses et ont finalement découvert qu'elle était en Turquie.



D. Diop a contacté l'un des responsables de Wave pour lui faire savoir qu'elle regrettait ses actes et qu'elle envisageait de restituer l'argent. Cependant, après avoir perdu un de ses enfants, elle a été contrainte de revenir assister aux funérailles, mais elle était loin de se douter que les autorités étaient au courant de son retour.



Malgré cela, elle a réussi à passer à travers les mailles des filets de la police jusqu'à son arrestation à l'aéroport international de Diass alors qu'elle s'apprêtait à repartir pour la Turquie. Elle a été placée en garde à vue au commissariat central de Kaolack à la suite de son interrogatoire et sera déférée aujourd'hui.



