Aéroports régionaux : Les ADS exposent la fiche sanitaire obligatoire Suite aux mesures fortes annoncées ce samedi par le président de la République Macky Sall pour faire face à l’épidémie du Coronavirus et ses conséquences éventuelles au Sénégal, l’Agence des Aéroports du Sénégal, deuxième frontière aéroportuaire du Sénégal mais premier opérateur aéroportuaire national à avoir a pris des mesures de prévention dès l’apparition des premiers cas dans le monde, a renforcé et intensifié depuis ce dimanche, ses contrôles aux frontières.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mars 2020 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

Les 65 passagers du vol TRANSAVIA dont 1 Sénégalais, 61 Français, 3 Suisses, en provenance de Paris Orly en débarquement ce dimanche 15 mars 2020 à Cap Skiring, ont tous dû compléter une fiche « Coronavirus » renseignant l’âge, le sexe, le lieu et la durée du séjour, et la ville de départ avant l’embarquement à Paris.



Toutes ces informations, désormais obligatoires pour tous les passagers de vols internationaux au débarquement dans un aéroport régional sénégalais, seront centralisées au niveau des équipes médicales opérant sur l’ensemble des plateformes aéroportuaires sous la gestion des ADS.



Ces nouvelles mesures, qui démontrent une fois de plus la capacité des Aéroports du Sénégal à faire face aux situations exceptionnelles, viennent s’ajouter à celles déjà prises dès l’annonce de l’apparition du Covid-19, à savoir le contrôle des températures par les thermomètres infrarouges plus connu sous l’appellation thermo flash et les caméras thermiques.



Toutes ces dispositions ont naturellement et considérablement ralenti la fluidité du passage aux frontières à l’Aéroport de Cap Skiring. L’Agence des Aéroports du Sénégal demandent par conséquent à tous les passagers internationaux qui empruntent ses plateformes, de faire preuve de bienveillance et de patience, car c’est le prix à payer pour lutter efficacement contre toute propagation du Coronavirus dans notre pays.



Le président de la République dans son adresse à la Nation de ce samedi a déclaré la guerre au Coronavirus. L’Agence des Aéroports du Sénégal est sur le pied de guerre pour prévenir toute intrusion du virus sur le sol sénégalais à travers les aéroports régionaux.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos