Affaire Aby Ndour-Atépa: Coumba Gawlo Seck donne sa position

Voilà une position qui conforte l’architecte. Accusé de chantage par une musicienne, Pierre Goudiaby Atépa peut compter sur autre artiste pour davantage laver son honneur. En effet, dans un entretien accordé à "WalfQuotidien", Coumba Gawlo Seck assure la défense de celui qu’elle appelle « tonton ».



« Ah moi, je connais très bien tonton Pierre. J’ai entendu les rumeurs, mais j’avoue que c’est quelque chose qui m’a beaucoup surpris, parce que je connais bien Pierre Goudiaby Atépa. Pierre, moi je l’ai connu quand j’avais 14 ans. A l’époque, il y avait la troupe Atépa dont je faisais partie. Pour vous dire, de 1986, quand j’ai connu Pierre à 2020, cela fait 34 ans. En 34 ans, rien n’a changé », soutient la diva. Poursuivant, Coumba Gawlo Seck assure que c’est un homme qui lui a toujours montré beaucoup de respect, autant de considération, de générosité et d’admiration.



« J’appartiens à une famille modeste et depuis que j’ai démarré ma carrière, Pierre m’a toujours soutenu. Je ne vais pas avoir la prétention de dire qui je suis, mais je peux revendiquer de faire partie des personnes qui connaissent le mieux ou le plus Pierre Goudiaby Atépa. Parce que cela fait 34 ans d’amitié, de respect et de sympathie. J’avais 14 ans, vous vous rendez compte. Et j’allais avec mon père lui rendre visite dans ses bureaux à Mermoz, quand je démarrai ma carrière.



Et il m’a toujours soutenu. Vous vous rendez compte à l’époque, en 1986, il me donnait de l’argent pour booster ma carrière. Et la plus petite somme qu’il me donnait, variait entre 2 et 3 millions de francs », explique l’ambassadrice du FNUAP. Très loquace envers son bienfaiteur, Coumba Gawlo Seck de renseigner qu’elle fréquente même la famille de Goudiaby Atépa.











