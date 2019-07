Affaire Adama Gaye: 'Reporters sans frontières' demande la libération du journaliste Dans un post publié, hier, Reporters sans frontières (Rsf) a réagi suite à l’arrestation du journaliste sénégalais, Adama Gaye, et demande sa libération. Il est reproché à Adama Gaye d’avoir diffusé des ‘’écrits contraires aux bonnes mœurs’’. Mais une seconde inculpation relative au délit d’’’offense au chef de l’Etat’’ s’est ajoutée à son dossier. Le journaliste risque l’instruction et un long séjour en prison, selon des sources.

