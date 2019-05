Affaire Adja Astou Cissé: le Synpics présente ses excuses « En tant que syndicat des journalistes, notre devoir est de marquer notre solidarité, mais nous tenons également à présenter nos excuses, au nom de Adjia Astou Cissé, de la 7 Tv et tous les journalistes », a-t-il dit. La directrice de la télé, Maïmouna Ndour Faye, a également demandé « pardon à toute la communauté Hal Pulaar, aux khalifes de Thierno Madani Tall et de Thierno Bachir TYall ».

Son avocat, Me Moussa Sarr a indiqué que sa cliente « s’est trompée », présentant, lui aussi, ses excuses.



Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2019 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos