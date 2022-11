Affaire Adji Sarr : Malick Gackou soutient Ousmane Sonko et espère qu'il sera blanchi par la justice si...

Le président du Grand Parti, Malick Gackou, fait partie de ceux qui sont en phase avec le président Ousmane Sonko, dans cette affaire dite "Adji Sarr-Sonko".



Et pour manifester tout son soutien au président du parti Pastef, Malick Gackou n'est pas passé par quatre chemins.



"Je suis foncièrement contre la procédure enclenchée contre le président Ousmane Sonko dans cette affaire dite "Adji Sarr" et lui réaffirme mon soutien sans réserve. J'ai l'intime conviction que quand le droit sera dit, il va totalement être blanchi par la justice face aux accusations complotistes" .

