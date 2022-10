Affaire Adji Sarr : la convocation de Ousmane Sonko est imminente

En prévision d’éventuels troubles, les forces de défense et de sécurité en alerte maximale. Un plan d’opération sera présenté prochainement à la plus haute autorité du pays.



Ousmane Sonko, dont l’immunité parlementaire est levée, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire depuis le 8 mars 2021.



Les violents affrontements qui ont éclaté en mars 2021 suite à son arrestation ont coûté la vie à 14 jeunes, selon le bilan officiel livré le 8 avril 2021 de la même année par les autorités étatiques.



A signaler que seul Ousmane Sonko n’est pas encore entendu par le juge. Toutes les autres impliquées dans cette affaire (Adji Sarr, Ndéye Khady Ndiaye (patronne de Sweet Beauté), Ahmet Sidy Mbaye (l’ami de Adji Sarr), le marie de Ndèye Khady Ndiaye, les autres masseuses ont été tous auditionnés par le Doyen des uges.

Senenews