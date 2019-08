Affaire Agritrans – Timis : le virement de 25000 dollars introuvable

Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Petro-Tim, la Division des investigations criminelles (Dic) avait envoyé des réquisitions à toutes les grandes banques établies au Sénégal pour avoir des informations sur l'inscription et les avoirs financiers d'Aliou Sall.

Le supposé virement de 250 000 dollars de Timis à sa société dénommée « Agritrans », a été au centre de leurs investigations. Selon les informations du quotidien « Libération », ces réquisitions n'ont pas permis d'établir l'existence d’un quelconque versement en faveur de cette société gérée sur le papier par le maire de Pikine Abdoulaye Timbo, par ailleurs oncle d’Aliou Sall.



En clair, ce virement évoqué par BBC dans son reportage n'existe pas dans les comptes d'Agritrans logés à la Banque islamique du Sénégal (Bis) et à la Banque agricole, ex-Cncas.



Le journal indique cependant que des banques ont établi des virements en provenance de Timis dans les autres comptes professionnels d'Aliou Sall. Il s’agit d’opérations mensuelles de 25 000 dollars étalées sur cinq ans. Un montant qui correspond au salaire dont parlait Aliou Sall, selon Libération.



