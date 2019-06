Affaire Aliou Sall : El Hadji Kassé casse tout et inquiète Macky Sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 05:13 | | 0 commentaire(s)|

Mais diantre qu'est ce qui a pris le ministre- conseiller et porte-parole de la Présidence, El Hadj Kassé ? A l'insu du Président, ce dernier a fait une sortie ubuesque hier pour dire qu'effectivement Aliou Sall avait reçu 250.000 dollars de Frank Timis via Agritrans pour des... consultations dans le domaine de l'agriculture. Même Aliou Sall n'a rien compris à cette sortie qui rame à contre courant de ses propos.

Le Président quant à lui est dans tous ses états et on se demande bien pour le compte de qui El Hadj Kassé a fait cette sortie qui va faire des ravages.

