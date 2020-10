Affaire Alioune Dembourou Sow : Le leader de Manko Wattu Sénégal, Ousmane Faye minimise, recadre et parle de légitime défense au cas où...

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de Manko Wattu Sénégal, Ousmane Faye considère qu’ils sont nombreux ces opposants et autres membres qui se réclament de la société civile à tenir régulièrement des discours aussi violents que vulgaires à l'endroit du chef de l'État Macky Sall et ses alliés. Mais au finish, rien ne se passe et on fait comme si de rien n'était. Par conséquent, la dernière sortie du député Alioune Sow qui demandait à ses partisans de tout faire pour soutenir le président Macky Sall le moment venu, quelque soit sa décision, ne mérite pas un tel tollé.



Selon Ousmane Faye,'' rien ne sert d'amplifier les propos du député. Il est dans une logique de conservation du pouvoir, de légitime défense et demande simplement à ses camarades de se donner les moyens nécessaires pour y arriver''.



En présidant l’assemblée générale des jeunes de sa Coalition (MWS), Ousmane Faye n'a pas esquivé le débat sur l'affaire du député. Selon lui, '' pour un rien on amplifie les choses. Quand certains membres de l'opposition ou de la société civile menacent d'aller déloger le président de la République, ou insultent à longueur de journée ses militants et alliés, et que personne ne s'alarme face à des propos aussi dangereux pour la première institution ou la majorité démocratique, qui du reste, gouverne avec brio le pays, je ne vois pas pourquoi les militants et alliés du Président ne se donnent pas les moyens pour protéger leur leader.



L'appel que le député a fait ne s'inscrit que dans le cadre d'une logique de conforter la majorité politique et que rien ne sera de trop pour la conservation de leurs acquis démocratiques''. Pour Ousmane Faye, le président Macky a des militants et alliés qui, de la même façon, cherchent à le protéger. C'est ainsi qu'on doit comprendre la réaction de Dembourou Sow''.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos