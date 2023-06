Affaire Amy Ndiaye Gniby: Les deux députés du PUR libérés, ce mardi

Après six mois de prison, les deux députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Massata Samb et Mamadou Niang ont été mis en liberté ce mardi.



A retenir, ces deux parlementaires ont été jugés pour coups et blessures et menaces de mort contre la députée Amy Ndiaye. Ils ont été condamnés en janvier dernier à une peine de de six mois de prison ferme et à verser 5 millions de FCfa à la victime.



Cette dernière, Amy Ndiaye, avait été brutalisée le 1er décembre 2022, lors du vote du budget du Ministère de la Justice, à l’Assemblée nationale.