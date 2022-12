Affaire Amy Ndiaye Gniby : Les parlementaires Massata Samb et Mamadou Niang ont aussi déposé une plainte contre la députée de l’APR

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Décembre 2022 à 11:54 | | 2 commentaire(s)|

Selon le site Kewoulo, loin d’être des « fugitifs » recherchés, les députés Massata Samb et Mamadou Niang auraient déposé hier? une plainte à leur tour contre la députée Amy Ndiaye Gniby, pour injures publiques, violence et voies de faite et coups et blessures volontaires. Le site explique qu’en effet, il s’agissait d’une bataille à l’hémicycle et les coups allaient dans tous les sens.



Le député Massata Samb a écopé d’une ITT de 21 jours et Mamadou Niang de 8 jours, en foi de quoi ils ont déposé plainte contre Madame Amy Ndiaye. Ils ne sont donc pas en fuite et seraient atteints physiquement, d’où leurs indisponibilités temporaires de travail.













Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé