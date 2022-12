Affaire Amy Ndiaye : Les deux députés Massata Samb et Mamadou Niang, placés sous mandat de dépôt

La sentence est tombée pour les deux députés de YAW et PUR, Massata Samb et Mamadou Niang qui avaient agressé la députée Amy Ndiaye de BBY.

Après s'être fondus dans la nature, fuite conditionnée par l'agression qu'ils ont commise sur la dame de BBY, les deux députés ont refait surface le jour de la Déclaration de Politique Générale (DPG). Ils ont été dans la foulée, convoqués à la Dic une première fois. La deuxième signifiera leur garde-à-vue.



Ils ont été finalement placés sous mandat de dépôt ce jeudi et seront jugés lundi prochain.

