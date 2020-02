Affaire Aps : Me Ciré Clédor Ly attaque Birahim Fall en diffamation Avocat des deux employées licenciées de l’Aps, Me Ciré Cledor Ly attaque en diffamation Thierno Birahim Fall, déjà visé par 2 plaintes pour violence et voies de faits ayant entraîné une incapacité de 5 jours, selon dakaractu. Ce dernier a également déposé une plainte contre Y F Ndiaye et Fatou Diop, et Bamba Kassé pour association de malfaiteurs et détournement des fonds portant sur 65 millions FCFA. Dans une vidéo diffusée sur le net, on y voit le directeur de l’Aps, à la tête d'une équipe de personnes dont un huissier, forcer les deux dames à quitter leur bureau. Bamba Kassé, par ailleurs secrétaire général du Synpics, tient une conférence de presse, demain lundi.

