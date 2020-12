Affaire Assane Diouf: Des activistes réclament sa libération

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Décembre 2020 à 10:47

Les activistes prennent le relais des avocats d’Assane Diouf qui multiplient les requêtes sur le bureau du doyen des juges d’instruction pour obtenir une liberté provisoire de leur client malade.



Hier, informe L'As, Guy Marius Sagna et des membres de Frapp ont tenu un point de presse pour réclamer la libération d’Assane Diouf dont l’état de santé devient préoccupant. M Sagna dénonce la procédure qui démontre, à ses yeux, une justice aux ordres. A l’en croire, Assane Diouf qui est arrêté pour insultes au président de la République devrait être jugé en flagrant délit. Donc le dossier ne devrait pas aller en instruction, dénonce-t-il. «Thiat» du mouvement Y en a marre embouche la même trompette. L’activiste pense que la plus grande réalisation du Président Macky face au manque d’emploi, c’est d’avoir créé un nouveau métier : «les insulteurs agréés par l’Etat».

