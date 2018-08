Affaire Assane Mbacké : Moustapha Cissé Lô écrit au procureur de la République ( Document)

Le député Moustapha Cissé Lô a saisi officiellement le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Diourbel, dans l’affaire de l’incendie de ses maisons à Touba.



Dans une lettre dont Leral a pris connaissance, le vice-président de l’Assemblée nationale certifie qu’il se désiste de sa plainte contre Serigne Assane Mbacké et lui accorde son pardon (voir –ci-dessous).



Le responsable du mouvement Appel 221, Serigne Assane Mbacké devait être jugée le 23 juillet dernier, mais le procès a été renvoyé pour convocation de la partie civile, Moustapha Cissé Lo.



Cette affaire remonte au 20 juin, lorsqu’ à la suite des propos désobligeants du député Moustapha Cissé Lô contre Serigne Abdou Fatah Falilou Mback, une foule de talibés surexcitée avait pris d’assaut ses deux maisons sises à Touba Gare bou Ndaw et Touba Darou Marnane. Les deux bâtiments ainsi que des véhicules du parlementaire ont été saccagés et incendiés. Entre-temps, Serigne Assane Mbacké avait fait une sortie dans laquelle, il aurait revendiqué cette attaque.