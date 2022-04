Affaire Astou Sokhna : Ce que dit le procureur de Louga

Le procureur près le Tribunal de Grande Instance de Louga s’est exprimé hier mercredi, sur l’affaire Astou Sokhna qui a déjà coûté au Directeur de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye, son poste. Dans un communiqué de presse, le magistrat assure que si jamais l’enquête conclut que les accusations sont avérées, " la loi sera appliquée dans toute sa rigueur, en vue de traduire le ou les présumé(s) auteur(s) devant la juridiction compétente ».



Il renseigne que le Commissariat central de Louga, chargé de l'enquête, a aussitôt démarré les investigations qui sont actuellement en cours, afin d'élucider les circonstances de la mort de Astou Sokhna.



Les limiers devront aussi circonscrire, le cas échéant, les responsabilités des personnes mises en cause directement, pour n'avoir pas apporté assistance à une personne en danger et, indirectement pour tout acte de négligence qui ressortirait des éléments de l'enquête « et qui serait susceptible de revêtir la qualification d'homicide involontaire ».













