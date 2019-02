Affaire Aziz Ndiaye : la Chambre d’accusation ordonne la restitution des scellés

Selon Libération, la Chambre d’accusation a ordonné, hier jeudi 31 janvier 2019, la restitution de tous les scellés effectués dans l’affaire des huiles « J’adore » et « Elita ». Ce, à la suite de l'arrestation d'Aziz Ndiaye et de son directeur commercial. Une décision qui, annonce un non-lieu pour l’homme d’affaires.



Dans cette affaire, tout avait commencé le 9 juillet 2018 lorsque la Section de recherches a reçu un renseignement faisant état de la présence d’individus dans un entrepôt sis à la Foire de Dakar en train de substituer des bouteilles d’huile les unes aux autres.



L’ancien promoteur de lutte avait été arrêté par la Gendarmerie pour des «présomptions d’association de malfaiteurs et tromperie sur la nature et l’origine d’un produit alimentaire». Il était soupçonné d’avoir substitué frauduleusement les étiquettes de deux marques d’huile, «Elita» et «J’adore».

