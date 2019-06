Affaire BBC: Aymérou Gningue répond à Abdoul Mbaye Les révélations de la BBC sur le pétrole et le gaz sénégalais, ont fini de prendre une tournure politique. Suite à la sortie à charge de l’ancien Premier ministre, mouillant le Président Macky Sall, Aliou Sall et Aly Ngouille Ndiaye, le président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar lui apporte la réplique.

« À sa place, j'éprouverais de la honte à faire un tel aveu d'irresponsabilité », a, en effet, déclaré Aymérou Gningue dans L'Observateur de ce vendredi. « Il (Abdoul Mbaye) prouve encore une fois qu'il était très loin d'être apte à l'exercice de responsabilité qu'il a eu à exercer à ce niveau de l'appareil d'État, je trouve cela simplement triste », a-t-il encore dit.



Abdoul Mbaye a dit avoir signé un décret sur l'affaire Petro-Tim sur la base de fausses informations, présentées notamment par le ministre de l’Intérieur, ancien ministre de l’Energie, Aly Ngouille Ndiaye, sous la couverture du président Macky, qui était selon lui, au courant de ce deal, et de Aliou Sall.

