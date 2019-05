Affaire BNDE / Société Style Living Sarl : Le tribunal valide l'hypothèque du terrain sis aux Mamelles d'une superficie de 200 m2

La première chambre du tribunal de Commerce hors-classe de Dakar s'est penchée hier 15 mai 2019, sur l'affaire numéro 4429/2018 opposant la Banque Nationale de Développement Economique (BNDE SA) à la société Style Living Sarl de Mme Ndiaye, née Soham Germaine Wardini. Dan son délibéré, le président de la juridiction Alioune Ndiaye a validé l’hypothèque conservatoire inscrite sur le terrain sis aux Mamelles, d’une superficie de 200 mètres carrés environ et objet du droit d’usage à temps inscrire sur le lot n°532 à distraire par voie de morcellement du TF 526/NGA ex TF n°350/GRD. L'hypothèque est ainsi définitive dans ce jugement numéro 689. La BNDE a été défendue par Me Mayacine Tounkara et associés. La société Style Living Sarl a été assistée quant à elle, par Me Mathurin Bâ.