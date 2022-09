Affaire Barthélemy Dias vs Ndiaga Diouf: Tous les députés de YAW au tribunal ce mercredi pour...

Le maire de Dakar et membre de la Coalition Yewwi Askan Wi (YAW) peut compter sur le soutien de son camp. « Tous les députés de l’opposition principalement ceux de (YAW) seront au Tribunal ».



Une annonce faite par Abass Fall, député et membre de la coalition éponyme.



Barthélémy Dias est poursuivi pour le meurtre, par balle, d’un sympathisant du Parti démocratique sénégalais (PDS), Ndiaga Diouf. Une affaire qui remonte à 2011. Le verdict en appel a été repoussé au 21 septembre 2022.

