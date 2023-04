Affaire Bassirou Diomaye Faye: Le Syndicat des agents des Impôts et des Domaines déplore et fustige la tentative avortée de l'arrestation

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2023 à 02:20

Le Syndicat des Agents des Impôts et des Domaines (SAID) déplore et fustige la tentative avortée d'arrestation de Bassirou Diomaye Faye, inspecteur des impôts.



Les syndicalistes ont dénoncé cet acte qu'ils qualifient d'irrespectueux et de répétitif.



Ainsi, le bureau appelle tous ses membres à une grande mobilisation lors de l'assemblée générale extraordinaire convoquée le mardi 18 avril afin de trouver des stratégies pour préserver la dignité de leurs agents.



